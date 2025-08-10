En el primer día de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 la delegación mexicana logró sus primeras medalla descando una de Oro.

Ete domingo Iván Aguilar Villegas, ganó el primer lugar en la prueba de cross country en ciclismo de montaña con tiempo de 1:16.53; en la misma prueba el también mexicano Nils Gutiérrez finalizó en la quinta posición.

México también ganó medalla de segundo lugar. La sonorense Sofía Ibarra se quedó con la plata en la prueba pistola de aire 10m femenil con 237 puntos.

Además bronce en el remo con Roberto Ahumada y José Navarro quienes se adjudicaron el tercer lugar en la prueba de doble par de remos cortos.

Y también presea de tercer sitio en el Judo, con Eduardo Sagastegui luego de vencer al argentino Galo Villavicencio en el repechaje de los -60 kilogramos. (Por Martín Navarro Vásquez)