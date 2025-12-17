La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que los Premios Oscar dejarán la televisión abierta y migrarán de forma exclusiva a YouTube.

El cambio se aplicará a partir de la edición del año 2029 y se mantendrá, al menos cinco años más, tras un acuerdo plurianual con la plataforma.

De acuerdo con la prensa estadounidense, YouTube superó las ofertas de cadenas tradicionales y plataformas de streaming, en un contexto de caída sostenida de audiencia televisiva.

La Academia busca ampliar su alcance global y conectar con audiencias jóvenes habituadas al consumo digital.