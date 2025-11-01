A partir de este miércoles inició el receso de invierno para un millón 606 mil 995 estudiantes y cerca de 84 mil docentes de Educación Básica en Jalisco, en escuelas públicas y privadas.

La Secretaría de Educación Jalisco informó que el regreso a clases será el lunes 12 de enero de 2026, una vez concluidos los Talleres Intensivos para personal directivo y docente, programados del siete al nueve de enero.

Las jornadas formativas se enfocarán en el trabajo en comunidad de aprendizaje, con actividades de reflexión pedagógica, liderazgo escolar y análisis colectivo de la práctica educativa.