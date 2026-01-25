Los Patriotas de Nuevo Inglaterra acabaron con todos los pronósticos y con intensa tormenta de nieve en Denver, eliminaron a los Broncos para llevarse el título en la Conferencia Americana y sobre todo volver al Super Bowl de la NFL.

Los Pats con un clima muy frío que acabó con una nevada espectacular en el estadio, se llevaron el triunfo 10-7 en juego de defensivas, pero sobre todo de pocas anotaciones por lo difícil que fue sobre todo en los últimos dos cuartos poder maniobrar con el balón.

Fue Drake Maye la figura, ya que corrió 68 yardas, lanzó para 86 en condiciones muy complicadas por el clima, y anotó el único touchdown de los Patriotas con una carrera de seis yardas. (Por Martín Navarro Vásquez)