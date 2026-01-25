En medio de una tarde de contrastes, el matador de toros Sergio Flores se convirtió en el único triunfador de la corrida inaugural de la Feria de Aniversario de la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Luego de escuchar protestas por parte del público con el que abrió su presentación, con el segundo toro el público de Guadalajara se le rindió, tras una faena de mérito y valía, la cual remató con un pinchazo y estocada entera que le valió la oreja. Éstas fueron sus palabras posterior al triunfo. “Una faena con un poquito de todo, un poquito de arte como dices, de arriesgar, de darlo todo, de entregarte. Creo que fue una faena muy interesante”.

Por su parte Juan Ortega no tuvo suerte, pues el toro de su lote que ofrecía mejores condiciones se rompió un pitón al inicio de su faena de muleta. Con el segundo, el toro vino a menos y falló en repetidas ocasiones con el acero. Por su parte Héctor Gutiérrez destacó con el toro que cerró plaza, astado al que consiguió ligarle muletazos de valía que fuerte se le jalearon, pero sin redondear faena para tocar pelo. (Por Edgar Flores Maciel)