Los programas sociales se quedan sin importar quién esté en el poder, aclaró el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, durante la discusión de la agenda política en la sesión de este miércoles.

“Miren es una crueldad lo que hacen, y lo entiendo porque no tienen argumentos. Es inhumano hacerle creer a los adultos mayores que simplemente van a perder sus pensiones. Es una canallada lo que hace Morena y sus partidos aliados, pero no se preocupen, los apoyos están asegurados e incluso mejorarán. Igual para todos los programas sociales”.

Lo anterior tras dar a conocer la carta que la oposición presentó al INE para solicitar a la autoridad electoral llevar a cabo una campaña en periódicos, radio, televisión y redes sociales en la que se aclare que los apoyos del Bienestar no pertenecen a ningún partido. (Por Arturo García Caudillo)