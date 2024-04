Además del medicamento sirolimus que requieren las personas con trasplante renal, la presidenta de la organización civil Donación de Milagros, Mily Naveja, denuncia la escasez de hemodiálisis en Jalisco, la cual pone en riesgo la vida de decenas de pacientes.

“Las llamadas todos los días son para hemodiálisis porque no hay hemodiálisis porque el Instituto no te asegura las hemodiálisis, te otorga dos al mes cuando necesitas 12. El DIF otorga otras dos, Cáritas otorga por lo pronto las que puede, a nosotros no nos han aprobado el presupuesto de asistencia social para poder otorgar hemodiálisis”.

Mily Naveja advierte que los enfermos están cansados y desesperados porque esta es la quinta ocasión en lo que va de la administración federal en que hay desabasto en las clínicas del IMSS.

El sirolimus urge, pero también falta insulina, ácido niclofenólico y carbonato de calcio, entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)