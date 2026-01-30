A unos metros de la frontera con Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana y afirmó que, para los mexicanos, los puentes son mejores que los muros.

Durante el acto, envió un mensaje de respaldo a los connacionales que viven en la Unión Americana ante el incremento de redadas migratorias.

La mandataria reconoció la aportación de los mexicanos en territorio estadounidense y subrayó que el país es libre, independiente y soberano.