La nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos impulsó un fortalecimiento del dólar y provocó una depreciación del peso mexicano este viernes.

De acuerdo con Banco de México, el peso cayó 1.08 por ciento, para cerrar en 17.42 unidades por billete verde.

Pese al retroceso, la moneda mexicana cerró enero con una apreciación acumulada frente a la divisa estadounidense de 3.26 por ciento, lo que equivale a 59 centavos.