En un juego emocionante y de volteretas, en en Charlotte, los Rams sufrieron, pero al final lograron vencer 34-31 de visita a las Panteras de Carolina, en el primer juego de la Ronda de Comodines en la postemporada del Futbol Americano de la NFL.

Colby Parkinson anotó a pase de Stafford para los Rams a 40 segundos para el final del juego y le dio el pase a la ronda divisional de la Conferencia Nacional. (Por Martín Navarro Vásquez)