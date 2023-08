El Toluca goleó 4-1 al Sporting Kansas City y aseguró un sitio en los cuartos de final de la Leagues Cup. Los goles para el triunfo de los Diablos fueron de: Daniel Rosero Valencia (29′ EC), Pedro Raúl Garay (32′), Robert Morales (54′) y Juan Domínguez (63′).

Además los Norteños superaron la prueba. Rayados del Monterrey venció al Portland 1-0 con tanto de Maxi Meza y los Tigres, tuvieron que ir a penales para ganarle al Vancouver 5-3, donde nuevamente hubo polémica alrededor del arquero Nahuel Guzmán, al imitar a un mimo al momento de los penales y después hasta sacarse una serpentina de la boca, por lo cual fue amonestado.

El equipo que no pudo avanzar fue León, el cual terminó perdiendo con el Real Salt Lake por 3-1 y se une a los clubes eliminados que en total fueron 13 de 18 de la Liga MX.

Los octavos de final quedaron de la siguiente forma: Dallas Vs Miami, Filadelfia-Red Bull de Nueva York, Querétaro-Nueva Inglaterra, Charlotte-Dynamo, América frente al Nashville, Toluca-Minnesota, LAFC Vs Real Salt Lake y habrá clásico Regio entre Tigres y Monterrey. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoLigaMX)