“Running Up That Hill” es una canción de la cantante británica Kate Bush, lanzada el 5 de agosto de 1985 como primer sencillo de su quinto álbum de estudio “Hounds Of Love” (1985), a través de la discográfica EMI. Es considerada una de sus obras de referencia.

En 2022 se incluyó en la banda sonora de la cuarta temporada de la serie “Stranger Things”, lo que le valió una gran exposición y le permitió reingresar a diversas listas musicales a 37 años de su lanzamiento.