Los tapatíos gastan en promedio 40 pesos diarios en el transporte público en la zona metropolitana, lo que representa un fuerte impacto en el ingreso familiar, indica el director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides.

“De acuerdo con nuestra encuesta en la que le preguntamos a la gente, el promedio está en 40 pesos diarios, por cada adulto al que le preguntamos, es decir, le preguntamos a personas mayores de edad y ese promedio implica que haya quizá quienes gastan un poco menos pero que hay unos que gastan mucho más, justo oíamos las noticias de la gente en Tala que viene a hacer cosas a Guadalajara y que tiene que venir a estudiar o a trabajar a Guadalajara y les cuesta 50 pesos diarios”.

El 52 por ciento de la población de un estrato económico bajo utiliza el transporte público, por lo que el aumento como el que se registró el primero de abril, podría impactar hasta en un 20 por ciento su ingreso diario, dice Chacón Benavides. Considera que es uno de los gastos más importantes en una familia. (Por Gricelda Torres Zambrano)