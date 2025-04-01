Ante la crisis que representa la desaparición de 132 mil personas en los últimos años, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo se suma a las voces de organizaciones defensoras de derechos humanos que le exigen al estado mexicano aceptar la ayuda internacional propuesta por la ONU, a través del informe especial que presentó el comité de expertos.

Cepad reitera que minimizar el diagnóstico no resuelve el grave problema que afecta a una gran cantidad de familias, máxime cuando los números aumentan y la impunidad alcanza el 99 por ciento.

Advierte que los avances legales son insuficientes frente a una realidad que sigue sin justicia. (Por Gricelda Torres Zambrano)