Ante la crisis que representa la desaparición de 132 mil personas en los últimos años, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo se suma a las voces de organizaciones defensoras de derechos humanos que le exigen al estado mexicano aceptar la ayuda internacional propuesta por la ONU, a través del informe especial que presentó el comité de expertos.
Cepad reitera que minimizar el diagnóstico no resuelve el grave problema que afecta a una gran cantidad de familias, máxime cuando los números aumentan y la impunidad alcanza el 99 por ciento.
Advierte que los avances legales son insuficientes frente a una realidad que sigue sin justicia. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Cepad pide al Gobierno mexicano que acepte el apoyo de la ONU
Ante la crisis que representa la desaparición de 132 mil personas en los últimos años, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo se suma a las voces de organizaciones defensoras de derechos humanos que le exigen al estado mexicano aceptar la ayuda internacional propuesta por la ONU, a través del informe especial que presentó el comité de expertos.