Los Toros de Tijuana derrotaron 6-2 a los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano, para tomar ventaja en la serie dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

El juego permaneció empatado hasta la octava entrada, cuando Toros aprovechó un rally de tres anotaciones. Jack Mayfield conectó sencillo productor de dos carreras y posteriormente Isaac Rodríguez añadió otra con imparable al jardín derecho para comenzar a escribir el triunfo de los de Tijuana que llegaron a 20 juegos ganados y son los mejores en la zona Norte.

Charros es tercero con 15 ganados y 13 perdidos. Michael Boyle cargó con la derrota en relevo, mientras que Roel Ramírez se apuntó la victoria por Tijuana. (Por Martín Navarro Vásquez)