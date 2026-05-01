Los Astros de Jalisco dieron otro gran espectáculo al vencer 111-106 a los Pioneros de Los Mochis como locales y ante buena entrada en las tribunas de la Arena.

Moises Andriassi con 20 puntos fue el MVP de la noche.

Los Astros cerraron la temporada regular con excelentes números pues terminaron con 38 victorias por solo 2 derrotas, colocando el mejor récord en la historia del CIBACOPA. (Por Martín Navarro Vásquez)