Los Yanquis de Nueva York vivieron una noche histórica este martes al conectar 9 cuadrangulares para vencer 13 carreras por 3 a los Rays de Tampa Bay

Giancarlo Stanton y Cody Bellinger conectaron dos jonrones cada uno, Aaron Judge conectó su batazo profundo 40 de la temporada. La lucha intensa sigue en la división Este de la Americana y los de Nueva York se colocan en el segundo sitio, por escasa diferencia con Boston que es tercero y a cinco juegos de los líderes Azulejos de Toronto.

además los Dodgers vencieron 11-4 a los Rockies y se colocan dos arriba como líderes de su división. (Por Martín Navarro Vásquez)