Como una gran aficionada de los Rojinegros, este martes la multimedallista en el nado sincronizado Nuria Diosdado fue recibida en la Academia Aga por los jugadores del Atlas quienes convivieron con la tapatía.

La ganadora de medallas en eventos internacionales escribió la frase “Si te lo explica no lo entenderías”, donde aparece en medio de todo el plantel.

Aldo Rocha capitán del conjunto de los Zorros le obsequió una playera con el número 22 y el nombre de Nuria en la espalda.

“Hoy tuvimos una visita de proporciones olímpicas en Academia AGA. Exatleta Olímpica, multimedallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe. Rojinegra de corazón. ¡La Sirena Mexicana, Nuria Diosdado, está en la casa del Rojinegro! escribió el equipo en la cuenta oficial. (Por Martín Navarro Vásquez)