El mexicano Jaime Jáquez Jr., tuvo una gran noche con el Heat al marcar 28 puntos, además de cinco asistencias y cuatro rebotes, para ser el mejor en el triunfo del equipo de Miami 144-117 sobre Charlotte, en la acción de este martes dentro del basquetbol de la NBA.

Por su parte los Warriors de Golden State sumaron su cuarta victoria en el inicio de temporada al vencer 98-79 a los Clippers de Los Ángeles.

Jimmy Butler con 21 puntos, y Stephen Curry con 19 fueron las figuras.

Al momento el mejor equipo de la NBA es el Thunder de Oklahoma con 5 victorias 0 derrotas al vencer 107-101, al Kings. (Por Martín Navarro Vásquez)