Los Azulejos ganaron el cuarto juego de la Serie Mundial al vencer 6-2 a los Dodgers, en encuentro celebrado en Los Ángeles, para de esa manera empatar a dos triunfos por bando el llamado Clásico de Otoño, que asegura el regreso a Toronto al menos para el sexto juego.

La figura de los canadienses fue Vladimir Guerrero Jr., quien marcó su séptimo Jonrón en estos Playoffs con un batazo de 102 millas por hora y 395 pies, ante el abridor de los Dodgers, Shohei Ohtani quien fue atacado con seis indiscutibles y cuatro anotaciones en seis episodios, en los que recetó seis ponches y cargó con la derrota. Shane Bieber fue el pitcher ganador.

Hoy a las 6 de la tarde el quinto juego en el Dodger Stadium. (Por Martín Navarro Vásquez)