Guadalajara lo arropó como de la tierra y es uno de los toreros triunfadores y consentidos de la afición de la plaza de toros Nuevo progreso. Se trata de Luis David Adame, quién se presentará este próximo domingo en lo que promete ser una tarde de triunfo. Así habla el hidrocálido en la víspera de su actuación.

“Estoy con muchísimas ganas de que llegue el domingo. Guadalajara pues siempre me hace un trato muy bonito, muy especial, como si fuera de la tierra, ¿No?, sí siento, pues mucho cariño y cada vez que me planto en esta plaza de toros, y algo muy significativo es que cualquier detalle que tenga yo en mi trasteo es cantado por la afición”.

Luis David comparte cartel con el español Borja Jiménez y él también hidrocálido Valadez con seis toros de la ganadería de las huertas este domingo en punto de las 4:30 de la tarde. (Por Edgar Flores Maciel)