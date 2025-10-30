Un vuelo de JetBlue que cubría la ruta Cancún–Newark realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras sufrir una brusca pérdida de altitud.

La aerolínea informó que varios pasajeros resultaron heridos, al menos tres de ellos con laceraciones, y fueron trasladados a hospitales locales.

El incidente ocurrió a bordo de un Airbus A320, en condiciones meteorológicas estables, por lo que se investiga un posible fallo en los controles de vuelo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la compañía realizan ya las indagatorias.

La aerolínea aseguro en un comunicado que la seguridad de sus clientes y tripulantes es siempre su máxima prioridad.