Aunque el exabrupto no es como para pedir su renuncia, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sí coincide en la necesidad de que el escritor Paco Ignacio Taibo II, ofrezca una disculpa pública por sus comentarios misóginos sobre las poetas mexicanas.

“Yo creo que a nivel personal cada una de nosotras tiene que expresar su opinión. Y yo lo que insistiría es que vivimos en un mundo patriarcal y que debemos de seguir trabajando para que se nos reconozca a nosotras las mujeres como lo que somos, como seres pensantes. Y en este sentido creo que son unas declaraciones desafortunadas que él hizo y en este sentido, pues yo insisto en que desafortunadamente es como piensa la mayoría de los hombres en este país”. (Por Arturo García Caudillo)