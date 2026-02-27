El mediocampista Luis Romo es la novedad en la convocatoria de las Chivas, que este sábado visita al Toluca por la fecha 8 de la Liga MX.

Romo se perdió dos encuentros, ante América y Cruz Azul y al menos estaría en la banca. El equipo Rojiblanco entrenó por la mañana en Verde Valle, y después realizó el viaje.

La convocatoria completa es así: Raúl Rangel, Óscar Whalley, Richard Ledezma, Miguel Gómez, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Luis Romo, Rubén González, Bryan González, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Yael Padilla, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Para este sábado aparte del Diablos Vs Chivas, San Luis recibe al Puebla, Monterrey Vs Cruz Azul, León-Necaxa, y América ante los Tigres. (Por Martín Navarro Vásquez)