Cayó la primera medalla de México en la Copa del Mundo de Clavados de Montreal, Canadá; fue en en la prueba por equipos mixtos 3 y 10 metros. El equipo estuvo compuesto por Aranza Vázquez y Osmar Olvera, en 3 metros mas un sincronizado mixto; y la participación en la plataforma de 10 metros con un salto individual a cargo de Gaby Agundez y Randal Willars, más otro clavado sincronizado mixto. El oro fue para China y el bronce para Canadá.
Además Osmar Olvera y Juan Celaya clasificaron a la final de trampolín 3m. Son favoritos para subir al podio, luego de ser medallistas olímpicos y mundiales; Olvera quedó en cuarto lugar en las preliminares con 448.85 y Celaya en el diez con 415.20. (Por Martín Navarro Vásquez)
México suma primera medalla en Copa Mundial de Clavados
