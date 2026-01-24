El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de pretender convertirse en dueño de la ONU con su iniciativa de crear una Junta de Paz para resolver conflictos globales.

Lula advirtió que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas es vulnerada.

Las declaraciones se dan tras una llamada con el presidente chino, Xi Jinping, quien pidió preservar el rol central de la ONU.

Lula reiteró que Brasil impulsa desde 2003 una reforma del organismo y del Consejo de Seguridad.