El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá aranceles del 100 por ciento a los productos de Canadá si ese país concreta un acuerdo comercial con China.
El mandatario acusó al primer ministro, Mark Carney, de pretender convertir a su país en un punto de entrada para mercancías del “Gigante Asiático” hacia el mercado estadounidense.
Trump sostuvo que un acercamiento comercial con Pekín afectaría gravemente la economía y el modelo de vida canadiense, al considerar que China “devoraría” a su vecino del norte.
Trump amenaza con aranceles de 100% a Canadá si pacta con China
