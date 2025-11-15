El cine tapatío está de luto por la inesperada muerte de Pancho Rodríguez.

Pancho es reconocido por más de dos décadas de trabajo en la creación audiovisual, tanto en la escritura de guiones, la dirección y la actuación.

Entre sus proyectos más recordados se encuentra Llamando a un ángel, filme ganador del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2019 y “Día de muertos”, una de las diez películas mexicanas más taquilleras de ese mismo año y nominada al Ariel como Mejor Largometraje Animado.

Su trabajo más reciente, fue Abracadaver, cinta seleccionada en competencia en la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, dentro de la sección Hecho en Jalisco.

Además, formó parte del Grupo “Los Bomberos”, junto con Alex Macías, Mario Garibay, Leo Marín y Carlos Avilez, agrupación que interpretaban los temas de cantina, arrabal y de carpa, con la intención de rescatar las canciones mexicanas populares. (Por Katia Plascencia Muciño)