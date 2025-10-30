La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la visita a México del Primer Mandatario de Francia, Emmanuel Macron, con quien se reunirá el próximo 7 de noviembre.

“Por cierto, si viene Macron, el 7 de noviembre. Se pospuso, ¿se acuerdan que iba a venir? Viene el siete. Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés. Obviamente viene con empresarios a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices”.

La agenda de Macron aún no ha sido confirmada, pero se planea que la visita se breve. Por otro lado, Sheinbaum aseguró que le fue muy bien al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en su encuentro en Asia con el embajador de tratados de Estados Unidos, lo cual abre la posibilidad de que ella en lo personal se reúna con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Vamos a esperar a que se llegue al acuerdo entre nuestros secretarios y ya después veríamos si se pudiera dar”. (Por Arturo García Caudillo)