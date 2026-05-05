El macrosimulacro que se realizará mañana miércoles a las 11:00, observará la estrategia que aplican empresas y centros de trabajo para reducir los riesgos durante un sismo de intensidad de ocho con alerta de tsunami, considerado severo sobre todo para las zonas urbanas o cercanas al epicentro, explica el director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez.

“Lo que ahora hacemos es desplegar a nuestro personal para que observe en los principales centros de trabajo, en los que llevan importantes cantidades de personas, en áreas públicas, para que funjan como observadores y al final del ejercicio hagan una retroalimentación con recomendaciones para mejoras y aspectos de ese tipo”.

Las comunidades que podrían resultar afectadas por el hipotético temblor, recibirán notificaciones a través de la aplicación Jalisco Alerta y Alerta Presidencial. (Por Gricelda Torres Zambrano)