Mareos, nauseas, piel caliente, roja y hasta desorientación: cuidado, podría tratarse de un golpe de calor, un fenómeno común que puede presentarse en esta temporada de máximas temperaturas.

Ante ello, el director de Salud Pública de Tlaquepaque, Mario Arturo Salinas, da recomendaciones básicas y mínimas para evitar las afectaciones por las altas temperaturas.

“Mantenerse bien hidratado, vestir ropa clara, fresca, que no esté muy pesada o colores oscuros, y ante cualquier situación o mareo, acudir directamente a la unidad médica. También, pues si se puede, en medida de lo posible evitar exponerse mucho tiempo prolongado al sol en los horarios críticos que serían de las 11:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde”.

Los especialistas piden tener máximo cuidado con los menores de edad y personas adultas mayores ante posibles golpes de calor.

Manténgase bien hidratado. (Por Gustavo Cárdenas)