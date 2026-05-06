El macrosimulacro nacional realizado este miércoles a las 11:00 horas registró en Jalisco la participación de alrededor de 3 millones 300 mil personas y 19 mil 500 inmuebles, lo que representa un incremento respecto al año anterior, informó el titular de Protección Civil y Bomberos del estado, Sergio Ramírez.

“Finalmente el registro que tenemos es que participaron alrededor de 3 millones 300 mil jaliscienses registrados en plataforma y alrededor de 19 mil 500 inmuebles. Hay un dato importante a destacar, bueno diría dos. De entrada, a diferencia del año del año pasado, si hay alrededor de 400 mil personas más que están participando en este ejercicio, pero si lo comparamos con el de hace un año, con el de mayo, tenemos una cantidad increíble ya de participación de más de 2 millones dé de personas”.

La hipótesis planteada para la entidad fue un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en el municipio de La Huerta, frente a las costas de Chamela, como escenario de referencia para medir la capacidad de reacción de la población y autoridades. (Por Edgar Flores Maciel)