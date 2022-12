Desde hace 10 años, una madre de familia lucha porque le regresen a sus hijos que, entre irregularidades, le fueron despojados por el DIF Chapala. Dos de sus hijos las pudo recuperar porque cumplieron la mayoría de edad, pero dos siguen en albergues y una más, la pusieron en adopción a una pareja de estadounidenses en Ajijic.

En 2012, la señora Maricruz Nucamendi fue a pedir ayuda en el DIF Chapala y funcionarios aprovecharon para quitarle a los niños. La han acusado en varias ocasiones de maltrato y abandono, incluso la han detenido de manera injustificada para retener a los menores. Ha sido absuelta en varias ocasiones, pero siguen poniéndole trabas para recuperar a sus hijos.

“Porque ya estoy cansada de 10 años, psicológicamente de todo. Y no poder ver a los niños. Que me nieguen, que me tomen como una delincuente”.

Acusan la afectada y su abogado la colusión del albergue Love in Action, así como funcionarios del DIF Chapala y la delegación Chapala de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de colaborar en redes de tráficos de menores mexicanos para entregarlos a parejas extranjeras. (Por Héctor Escamilla Ramírez)