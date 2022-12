La contingencia por la recolección de basura en Tonalá no se resolverá a corto plazo, máxime cuando la empresa Caabsa Eagle retiró la totalidad de sus camiones, advierte el director de servicios públicos, Carlos Maestro:

“A raíz de que nos lleguen los compactadores que están por llegar, a raíz de ahí, espero que en unos 15 días logremos ya que, por lo menos una vez por semana pase por cada colonia el camión recolector. –Lo cierto es que esto demuestra que no hay visos de solución en el problema de la basura en Tonalá. A corto plazo, hoy o mañana, no”.

Carlos Maestro señala que antes del cierre del vertedero de Matatlán, la empresa Caabsa tampoco proporcionaba un buen servicio en la recolección de basura, tan es así, que por ejemplo hay colonias que no tienen el servicio desde hace 18 días. (Por Gricelda Torres Zambrano)