Colectivos de madres de desaparecidos se manifestaron afuera de la Secretaría de Gobernación, por lo que, ante las protestas, el secretario Adán Augusto López, salió a poner orden.

“Nosotras como mujeres mexicanas, le solicitamos de verdad, que nos reciba, que platiquemos. —Ya estoy platicando con ustedes. —Pero queremos un documento firmado y sellado, no nada más palabras. —Yo le voy, a ver señora. ¿Usted confía en mí? —La verdad yo no confío en nadie. —Bueno, pues yo tampoco confío en ustedes. —Le voy a decir que yo soy una madre de una desaparecida, por eso mismo no confío en las autoridades. —Esto es de confianza. —Yo necesito papel con firma y sello. —A ver, yo le voy a sellar y le voy a firmar en lo que usted y yo quedemos”.

La causa principal de la protesta, según explicaron, es que recibieron citatorios para responder por los delitos de daño en propiedad ajena y robo, tras una manifestación que realizaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Por Arturo García Caudillo)