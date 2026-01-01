Nicolás Maduro se declaró este lunes no culpable de los cargos de tráfico de cocaína y narcoterrorismo que se le imputan en un tribunal de Nueva York y aseguró que sigue siendo “presidente de Venezuela”.

En su primera comparecencia en la corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura el sábado pasado, Maduro renunció a la lectura de cargos y dijo que él los leería.

Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos que se le imputan.