El gobierno municipal, a través de la Dirección de Movilidad, desplegará un operativo especial de seguridad vial con motivo de la tradicional celebración de los Santos Reyes en Cajititlán, que concluye este 8 de enero.

El dispositivo contempla ocho filtros de control activos de 07:00 a 00:00 horas en puntos estratégicos, además de cierres parciales en vialidades del centro de la localidad.

El miércoles 7 de enero, considerado el día de mayor afluencia, se reforzarán las medidas por los recorridos terrestres y náuticos de las imágenes.

Para agilizar la circulación, se habilitaron 44 espacios de estacionamiento autorizado para visitantes, mientras que los residentes podrán ingresar mediante un tarjetón.

Las autoridades hicieron un llamado a atender las indicaciones para evitar obstrucciones y garantizar la seguridad de peatones y peregrinos.

La síndica municipal, Thania Morales, destacó la relevancia de esta tradición de más de 400 años y el trabajo coordinado para su desarrollo ordenado.

El recorrido principal incluye un trayecto terrestre de dos horas y otro por la laguna en lancha. (Por Edgar Flores Maciel)