La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores serán juzgados en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Bondi recordó que ambos están acusados formalmente desde 2020, tras una imputación que incluye narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ese armamento contra Estados Unidos.

De ser hallados culpables, los cargos podrían implicar penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.