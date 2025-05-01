Cerca de cien personas participaron este viernes en el rezo mensual del rosario en la Glorieta de las y los Desaparecidos, para pedir por el retorno de quienes continúan sin ser localizados en Jalisco.

Durante el acto religioso exigieron a las autoridades que realicen investigaciones con dignidad y respeto hacia las familias.

De manera especial, se pidió por la localización de los sacerdotes Santiago Álvarez Figueroa, desaparecido en Michoacán desde hace trece años, y Francisco Núñez Martínez, ausente desde hace casi un año en Celaya.

Autoridades católicas llamaron a la unidad de los colectivos y a mantener estas jornadas de oración cada día dos de mes.