Cerca de cien personas participaron este viernes en el rezo mensual del rosario en la Glorieta de las y los Desaparecidos, para pedir por el retorno de quienes continúan sin ser localizados en Jalisco.
Durante el acto religioso exigieron a las autoridades que realicen investigaciones con dignidad y respeto hacia las familias.
De manera especial, se pidió por la localización de los sacerdotes Santiago Álvarez Figueroa, desaparecido en Michoacán desde hace trece años, y Francisco Núñez Martínez, ausente desde hace casi un año en Celaya.
Autoridades católicas llamaron a la unidad de los colectivos y a mantener estas jornadas de oración cada día dos de mes.
Realizan rosario por personas desaparecidas en Jalisco
