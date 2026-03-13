Alrededor de cien docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ingresó a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México tras retirar vallas colocadas para el montaje de una cancha de futbol de pasto sintético.

Los maestros de la Sección 9 de la CNTE exigieron diálogo con autoridades educativas para denunciar presuntas irregularidades en la asignación de plazas y basificaciones.

La protesta se sumó a bloqueos en Calzada de Tlalpan y antecede al paro nacional de 72 horas convocado por la CNTE para el 18 de marzo.