Alrededor de cien docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ingresó a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México tras retirar vallas colocadas para el montaje de una cancha de futbol de pasto sintético.
Los maestros de la Sección 9 de la CNTE exigieron diálogo con autoridades educativas para denunciar presuntas irregularidades en la asignación de plazas y basificaciones.
La protesta se sumó a bloqueos en Calzada de Tlalpan y antecede al paro nacional de 72 horas convocado por la CNTE para el 18 de marzo.
Maestros de la CNTE irrumpen en el Zócalo de CDMX
Alrededor de cien docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ingresó a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México tras retirar vallas colocadas para el montaje de una cancha de futbol de pasto sintético.