Al SIAPA le corresponde investigar quiénes son los responsables de las descargas de aguas residuales de Tlajomulco al Arroyo Seco, indica el director de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos.

“No, nosotros ya emitimos lo que son los oficios, el dictamen a las autoridades correspondientes para que hagan lo propio, porque obviamente sí hay una contaminación. Están vertiéndolo a un agua donde va y llega a la presa de Las Pintas, pues obviamente ahí es la reserva donde se suministra el agua a la Zona Metropolitana”.

Luis Enrique Mederos asegura que tres ya fueron tapadas, pero las dos restantes siguen descargando aguas residuales al canal de Arroyo Seco, el cual solo debería captar las pluviales.

Sostiene que antes de la supervisión que realizaron Protección y Medio Ambiente de Tlaquepaque, no había nada. (Por Gricelda Torres Zambrano)