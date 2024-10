Bajo la premisa de no atender los principios de sobre y subrepresentación, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió quitarle una diputación plurinominal al Partido Revolucionario Institucional y entregársela al Partido Verde Ecologista, en la próxima legislatura de Jalisco. De tal manera que el tricolor se queda con dos diputaciones solamente y el Verde con tres legisladores.

De esta manera, Alondra Getsemany Fausto de León, dejaría la diputación y el cargo sería entregado a Lucía Carmina Michel Pérez.

En la sesión también se confirma la resolución del INE de un procedimiento administrativo contra José María Martínez, excandidato a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Sigamos haciendo historia. Los magistrados señalaron que si bien no fue precandidato, porque no hubo proceso interno en Morena, Martínez sí debió transparentar sus gastos realizados para posicionar su nombre en eventos públicos y redes sociales.

Se razonó que las publicaciones denunciadas tuvieron como finalidad buscar un posicionamiento, en las cuales se mencionó al partido Morena, además de la utilización del hashtag en una temporalidad previa al inicio de las precampañas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)