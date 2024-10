La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación de la morenista Cecilia Márquez para recuperar la diputación que le fue retirada al no acreditar una presunta discapacidad.

Los magistrados federales coincidieron con el tribunal local que Márquez presentó un documento que no certifica tener la discapacidad que le permita acceder al espacio plurinominal enfocado a este grupo vulnerable. El magistrado presidente de la Sala Guadalajara, Sergio Arturo Guerrero Olvera expresó:

“En el caso no se presentó un certificado como lo dice el lineamiento y la ley sino que en realidad se presentó una constancia que por cierto, pues el mismo doctor después dijo que no equivalía al certificado aunque ese no es la razón principal por la que hago esta propuesta”.

A Márquez aún le queda impugnar ante la Sala Superior. Este viernes Márquez Alkadef, quien presuntamente padece esclerosis sistémica, publicó un video donde aparece usando un bastón, aunque en videos anteriores de semanas atrás no se apreciaba usando este aditamento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)