El Gobierno federal identificó problemas financieros de la aerolínea Magnicharters desde enero pasado, pero aún así permitió que la empresa continuara operando sin ninguna restricción.

La Agencia Federal de Aviación Civil realizó una verificación técnica administrativa a Magnicharters en enero, de acuerdo al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil.

“En esta verficación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando. No obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”.

Ante la suspensión de operaciones anunciada por Magnicharters el pasado sábado 11 de abril, la autoridad aérea determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo de la empresa.