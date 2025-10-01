Sochitl Martín forma parte de las víctimas que apelaron el carpetazo que la Fiscalía General de la República le dio a las denuncias presentadas en México contra Naasón Joaquín, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, por abuso sexual infantil, violación, corrupción de menores y pornografía

La mujer, hoy de 39 años, sostiene que el hombre la agredió sexualmente por 20 años, pero además, la obligó a reclutar a menores de edad para los mismos fines

Reprueba la actuación de la fiscalía al cerrar el caso por falta de pruebas, porque son las mismas que hoy tienen preso en una cárcel de Estados Unidos, al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo