Edward Ray “Eddie” Cochran fue un músico estadounidense de rock and roll, considerado como uno de los pioneros del género.

Las canciones de Cochran, como “Twenty-Flight Rock”, “Summertime Blues”, “C’mon Everybody” y “Somethin’ Else”, capturaron la frustración y el deseo de los adolescentes a mediados de los años cincuenta y principios de los sesenta contra los cánones establecidos.

Cochran falleció a los 21 años de edad, el 17 de abril de 1960 en Somerset, Inglaterra, Reino Unido.