Maluma se presentó este viernes por la noche para encender a los tapatíos, en la primera de sus dos presentaciones con la gira “Más Pretty y Más Dirty”, con un lleno total en el Auditorio Telmex.

El colombiano prendió el ambiente desde su primera canción, al abrir con su famoso éxito “Borro Cassette” y llevar a los asistentes en un recorrido por sus canciones, entre las que se encuentran “Hawái”, “Felices los cuatro”, “Marinero”, y hasta colaboraciones que marcaron su carrera como “Chantaje”, “Vente pa’ca”, entre otras.

Aunque el reguetón y el trap fueron los protagonistas, también hubo espacio para el regional mexicano y las baladas, como “Según quién” y “Sobrio”, que cantó vestido con la playera de la Selección Nacional.

Maluma finalizó el espectáculo con la ovación de pie de los tapatíos y con la expectativa de superarse en el último concierto de la gira, que ofrecerá este sábado en nuestra ciudad. (Por Pilar Gutiérrez)