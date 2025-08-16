Maluma se presentó este viernes por la noche para encender a los tapatíos, en la primera de sus dos presentaciones con la gira “Más Pretty y Más Dirty”, con un lleno total en el Auditorio Telmex.
El colombiano prendió el ambiente desde su primera canción, al abrir con su famoso éxito “Borro Cassette” y llevar a los asistentes en un recorrido por sus canciones, entre las que se encuentran “Hawái”, “Felices los cuatro”, “Marinero”, y hasta colaboraciones que marcaron su carrera como “Chantaje”, “Vente pa’ca”, entre otras.
Aunque el reguetón y el trap fueron los protagonistas, también hubo espacio para el regional mexicano y las baladas, como “Según quién” y “Sobrio”, que cantó vestido con la playera de la Selección Nacional.
Maluma finalizó el espectáculo con la ovación de pie de los tapatíos y con la expectativa de superarse en el último concierto de la gira, que ofrecerá este sábado en nuestra ciudad. (Por Pilar Gutiérrez)
Maluma ofrece el primero de dos conciertos en GDL
Maluma se presentó este viernes por la noche para encender a los tapatíos, en la primera de sus dos presentaciones con la gira “Más Pretty y Más Dirty”, con un lleno total en el Auditorio Telmex.