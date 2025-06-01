El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este sábado Jalisco tendrá cielo nublado y lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Se espera ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde, con un descenso de temperatura en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde las mínimas rondarán los 17 grados Centígrados y las máximas los 24.

Protección Civil pide a la población tomar precauciones al conducir, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse informada de los avisos oficiales.