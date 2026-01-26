Un grupo de personas bloquea la circulación de avenida Vallarta y Periférico a la altura de San Juan de Ocotán.

Automovilistas reportaron que la protesta exige justicia por personas desaparecidas.

El bloqueo afecta la circulación de las vialidades de la zona, como el Periférico, avenida Vallarta, 5 de mayo y Aviación.

Autoridades recomiendan tomar rutas alternas y extremar precauciones.