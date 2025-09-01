La Fiscalía del Estado informó que fue imputado por tentativa de homicidio Edson Jair “D”, escolta de la Policía de Tlajomulco detenido tras disparar contra un compañero durante una convivencia.

Un juez de control calificó de legal la detención y otorgó a la defensa el término constitucional de 144 horas, periodo en el que el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

El detenido, presuntamente hirió de bala a otro agente mientras ingerían alcohol en su día de descanso y lo abandonó en una carretera rumbo a Buenavista.

El lesionado se reporta fuera de peligro.